Грейс до 62дн
Гасится в последний рабочий дн. мес.
Ну и напоминалка приходит дней за 15 до дедлайна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:46
Re: NEOBANK
Грейс до 62дн
Гасится в последний рабочий дн. мес.
Ну и напоминалка приходит дней за 15 до дедлайна
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:28
Re: NEOBANK
Подав заявку на картку, погодили 0 кредитний ліміт. Раніше мені тільки Форвард відмовляв у кредитному ліміті. ФОП. Тепер думаю, чи забирати картку.
Додано: Вів 21 гру, 2021 07:29
Пансер Та же фигня, но по платине лаунжкей без условий обещают - на саппорте подтвердили,все бесплатно...вай нот?
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