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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:46

Re: NEOBANK

Грейс до 62дн
Гасится в последний рабочий дн. мес.
Ну и напоминалка приходит дней за 15 до дедлайна
Amethyst
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Повідомлень: 1503
З нами з: 05.05.21
Подякував: 96 раз.
Подякували: 272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:28

Re: NEOBANK

Подав заявку на картку, погодили 0 кредитний ліміт. Раніше мені тільки Форвард відмовляв у кредитному ліміті. ФОП. Тепер думаю, чи забирати картку.
Пансер
 
Повідомлень: 191
З нами з: 22.09.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:29

Пансер Та же фигня, но по платине лаунжкей без условий обещают - на саппорте подтвердили,все бесплатно...вай нот?
Rack
 
Повідомлень: 216
З нами з: 29.01.09
Подякував: 37 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:48

Re: NEOBANK

А 99 грн за подлянку другу тут при каких-то условиях платят (друг должен сделать транзакцию по карте и т.п.)? А то уже недели 3 прошло, как друзья карты активировали, но обещанных серебренников пока не видно.
Кащей
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Повідомлень: 1314
З нами з: 30.08.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:57

  Кащей написав:А 99 грн за подлянку другу тут при каких-то условиях платят (друг должен сделать транзакцию по карте и т.п.)? А то уже недели 3 прошло, как друзья карты активировали, но обещанных серебренников пока не видно.

Звертайтесь в підтримку. Мені і другу нарахували протягом 24 годин бонус.
miltador
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Повідомлень: 434
З нами з: 08.01.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:20

  miltador написав:
  Кащей написав:А 99 грн за подлянку другу тут при каких-то условиях платят (друг должен сделать транзакцию по карте и т.п.)? А то уже недели 3 прошло, как друзья карты активировали, но обещанных серебренников пока не видно.

Звертайтесь в підтримку. Мені і другу нарахували протягом 24 годин бонус.


мне тоже не насчитывали бонус за друга, хотя вроде всё было активировано.
друг позвонил в поддержку, оказалось, там не подписан договор был. договор оператор отправил прямо в приложение, подписал и через минут двадцать обоим пришла денежка.

друг кстати уже опробовал карту в Борисполе в бизнес зале. Работает
ukrmvs
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Повідомлень: 159
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:10

Сложилось впечатление что в НЕО все разруливают вручную.
Вначале пол-дня не было кредлимита, хотф карту открыли с КЛ.
Написал на ГЛ в Вайбер - пофиксили.
Затем КЛ светился на 1 гривну меньший чем нужно.
Написал на ГЛ в Вайбер - пофиксили.
Дальше оплата на терминале не проходила - "нет денег"
Написал на ГЛ в Вайбер - пофиксили.
Такое все сырое еще...
Изучаем дальше.
Пы.Сы. Если КЛ не дали, то получить карту можно ТОЛЬКО в отделении.
ВIВ
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Повідомлень: 330
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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