Грейс до 62дн
Гасится в последний рабочий дн. мес.
Ну и напоминалка приходит дней за 15 до дедлайна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:46
Re: NEOBANK
Грейс до 62дн
Гасится в последний рабочий дн. мес.
Ну и напоминалка приходит дней за 15 до дедлайна
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:28
Re: NEOBANK
Подав заявку на картку, погодили 0 кредитний ліміт. Раніше мені тільки Форвард відмовляв у кредитному ліміті. ФОП. Тепер думаю, чи забирати картку.
Додано: Вів 21 гру, 2021 07:29
Пансер Та же фигня, но по платине лаунжкей без условий обещают - на саппорте подтвердили,все бесплатно...вай нот?
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:48
Re: NEOBANK
А 99 грн за подлянку другу тут при каких-то условиях платят (друг должен сделать транзакцию по карте и т.п.)? А то уже недели 3 прошло, как друзья карты активировали, но обещанных серебренников пока не видно.
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:57
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:20
мне тоже не насчитывали бонус за друга, хотя вроде всё было активировано.
друг позвонил в поддержку, оказалось, там не подписан договор был. договор оператор отправил прямо в приложение, подписал и через минут двадцать обоим пришла денежка.
друг кстати уже опробовал карту в Борисполе в бизнес зале. Работает
Додано: Сер 22 гру, 2021 23:10
Сложилось впечатление что в НЕО все разруливают вручную.
Вначале пол-дня не было кредлимита, хотф карту открыли с КЛ.
Написал на ГЛ в Вайбер - пофиксили.
Затем КЛ светился на 1 гривну меньший чем нужно.
Написал на ГЛ в Вайбер - пофиксили.
Дальше оплата на терминале не проходила - "нет денег"
Написал на ГЛ в Вайбер - пофиксили.
Такое все сырое еще...
Изучаем дальше.
Пы.Сы. Если КЛ не дали, то получить карту можно ТОЛЬКО в отделении.
Додано: Сер 22 гру, 2021 23:48
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