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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:44
ВIВ
3. розетка - да в онлайне. но тут стоит быть внимательным. Заказал онлайн в розетке и оплатил. Дальше цена упала - не проблема отменяем и заново оплачиваем. Розетка говорит, что они блокируют, а когда забираю товар списывают. Операция заказа была 12.12, отменил 14.12, в выписке снятия нет. Но на сегодня 24.12 денег нет ((. В поддержке нео говорят ждать.
Точно не начислили кеш бек за оплату доставки новой почтой в приложении, по-ходу считают как перевод.
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h8_Sharhan
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 15:18
ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста по NEOкард, окешбечиается ли тут 1% :
1. пополнение счета на сайте мобильного оператора
2. оплата ком.услуг на сайтах типа Yasno
3. интернет оплаты на сайтах типа Розетка, Фокстрот, ЛеруаМерлен
Фокстрот и Леруа должны окешбечиться. С розеткой нужно проверять, т.к. они сперва блокируют сумму а потом присылают списание.
А вообще Нужно смотреть по МСС.
Начисляются на все, кроме:
0769-2791 - услуги,
4723-4900 - услуги, телекоммуникации, путешествия, коммунальные услуги,
5066 - телемаркетинг,
5999-6760 - услуги, другие магазины и специальные розничные магазины,
7389-7393 - услуги,
7800-7802 государственные лотереи, казино,
7595 - ставки,
8398-9950 - услуги.
Бонусы начисляются и отображаются на бонусном счете после списания суммы операции со счета.
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Prospero
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Додано: Суб 25 гру, 2021 09:21
h8_Sharhan написав:
Точно не начислили кеш бек за оплату доставки новой почтой
А с меня даже коммисию сняли и загнали дебетовую карту в "-".
НП конечно жулики еще те: попробовал нулевой картой БВР оплатить обратку, посмотрел МСС на терминале, сравнил с исключениями в НЕО - думаю все в порядке, не перевод и не входит в исключения. Дальше оплатил услуги достваки.
Жду КБ.
Через пару дней - проводка по счету и там уже МСС "перевод средств", и соотв. комисия которая загнала дебетку в минус.
Так что у НП на одном терминале МСС может меняться динамически если кому интересно.
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ВIВ
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Додано: Суб 25 гру, 2021 10:26
ВIВ написав:
Так что у НП на одном терминале МСС может меняться динамически если кому интересно.
Так это давно стало известно, когда НП начала отказываться от эквайринга ПриватБанка.
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MASolomko
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Додано: Сер 29 гру, 2021 00:31
ВIВ написав: Maksi2 написав:
НЕ ТОЛЬКО.
ВIВ написав:
Пы.Сы. Если КЛ не дали, то получить карту можно ТОЛЬКО в отделении.
Еше одно подтверждение что отлаженности четких бизнес процессов у них еще нет.
Мне по Киеву на одном аккаунте именно так и сказали - доставка курьеров только если есть КЛ.
Зачем курьер? Без КЛ на отделение Новой почты пришла. Хотя если так принципиально то можно сделать переадресацию с отделения - на курьера, но это уже будет платно.
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Maksi2
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Додано: Сер 29 гру, 2021 01:14
Есть кто из банка? Что нужно еще сделать кроме двух звонков в поддержку, что бы мне выслали новую карту вместо утерянной? В приложении опции нет. 10 дней уж прошло с момента первого обращения в сапорт, она же не именная, что ее перевыпускать?
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euroua
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