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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 19:14

  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:У конкорда і необанка стали різні проценти по депозитах? Чи в нео ще не обновили?

Судя по всему разные, у Конкорда подняли ещё с середины декабря, у Нео - остались без изменений.

Ну значить поспостерігаємо покищо зі сторони за ціми скнарами, вірніше скнарками )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 06:01

  1finanсier написав:
  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:У конкорда і необанка стали різні проценти по депозитах? Чи в нео ще не обновили?

Судя по всему разные, у Конкорда подняли ещё с середины декабря, у Нео - остались без изменений.

Ну значить поспостерігаємо покищо зі сторони за ціми скнарами, вірніше скнарками )))

Именно так, пока понаблюдаем - но в целом, глупость получается - в отделении ставки выше, чем в онлайне, "инновации" :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:18

Re: NEOBANK

Кто-то пробовал, тянучка чужими сервисами с НЕО-виртуалки, комис 0,5%?
ВIВ
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