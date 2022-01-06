Ну значить поспостерігаємо покищо зі сторони за ціми скнарами, вірніше скнарками )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 19:14
Ну значить поспостерігаємо покищо зі сторони за ціми скнарами, вірніше скнарками )))
Додано: Сер 05 січ, 2022 06:01
Именно так, пока понаблюдаем - но в целом, глупость получается - в отделении ставки выше, чем в онлайне, "инновации"
Додано: Чет 06 січ, 2022 23:18
Re: NEOBANK
Кто-то пробовал, тянучка чужими сервисами с НЕО-виртуалки, комис 0,5%?
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