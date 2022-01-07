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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 19:14

  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:У конкорда і необанка стали різні проценти по депозитах? Чи в нео ще не обновили?

Судя по всему разные, у Конкорда подняли ещё с середины декабря, у Нео - остались без изменений.

Ну значить поспостерігаємо покищо зі сторони за ціми скнарами, вірніше скнарками )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 06:01

  1finanсier написав:
  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:У конкорда і необанка стали різні проценти по депозитах? Чи в нео ще не обновили?

Судя по всему разные, у Конкорда подняли ещё с середины декабря, у Нео - остались без изменений.

Ну значить поспостерігаємо покищо зі сторони за ціми скнарами, вірніше скнарками )))

Именно так, пока понаблюдаем - но в целом, глупость получается - в отделении ставки выше, чем в онлайне, "инновации" :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:18

Re: NEOBANK

Кто-то пробовал, тянучка чужими сервисами с НЕО-виртуалки, комис 0,5%?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:33

Re: NEOBANK

  Prospero написав:Фокстрот и Леруа должны окешбечиться. С розеткой нужно проверять, т.к. они сперва блокируют сумму а потом присылают списание.

Смущает их пунктик в условиях по КБ:
5.1. Виключно за Операції покупки, проведені Картою в торгівельно-сервісній мережі (в тому числі за кордоном)
Слов про Интернет нет.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:51

  ВIВ написав:
  Prospero написав:Фокстрот и Леруа должны окешбечиться. С розеткой нужно проверять, т.к. они сперва блокируют сумму а потом присылают списание.

Смущает их пунктик в условиях по КБ:
5.1. Виключно за Операції покупки, проведені Картою в торгівельно-сервісній мережі (в тому числі за кордоном)
Слов про Интернет нет.

Поняття "торгівельно-сервісна мережа" включає в себе інет-магази.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:47

Не определюсь что использовать для 1% на "все" -НЕО или izi.
И там и там налили огромный КЛ.
Больше склоняюсь к последней, (вывод от 1 грн., "все" более широкое)
Что посоветуете?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:54

  ВIВ написав:Не определюсь что использовать для 1% на "все" -НЕО или izi.
И там и там налили огромный КЛ.
Больше склоняюсь к последней, (вывод от 1 грн., "все" более широкое)
Что посоветуете?

БВР. 1% баллами которыми можно оплачивать в сильпо. Но 1% чистыми а не грязными. И список исключений по МСС гораздо меньше чем у изи и нео
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:13

Re: NEOBANK

  Flamingo написав:БВР. 1% баллами которыми можно оплачивать в сильпо. Но 1% чистыми а не грязными. И список исключений по МСС гораздо меньше чем у изи и нео

Бобер заюзан по полной для категорий, ищу лучшего кандидата в номинации "1% на все".
А может это Пиреус 2% , но там КЛ нету..
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:17

  ВIВ написав:
  Flamingo написав:БВР. 1% баллами которыми можно оплачивать в сильпо. Но 1% чистыми а не грязными. И список исключений по МСС гораздо меньше чем у изи и нео

Бобер заюзан по полной для категорий, ищу лучшего кандидата в номинации "1% на все".
А может это Пиреус 2% , но там КЛ нету..

В смысле бобер заюзан по полной? Там разве есть месячный лимит кэшбека? Что мешает юзать категорийные кэшбеки и 1% на всё?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:04

Re: NEOBANK

  Flamingo написав:В смысле бобер заюзан по полной?

Безлим это не плохо, но я в основном в Фоззи тарюсь -то же Сильпо, только дешевле.
А в Сильпо собственно очень редко.
ВIВ
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