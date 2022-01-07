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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 19:14
lloydbanksua написав: 1finanсier написав:
У конкорда і необанка стали різні проценти по депозитах? Чи в нео ще не обновили?
Судя по всему разные, у Конкорда подняли ещё с середины декабря, у Нео - остались без изменений.
Ну значить поспостерігаємо покищо зі сторони за ціми скнарами, вірніше скнарками )))
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Додано: Сер 05 січ, 2022 06:01
1finanсier написав: lloydbanksua написав: 1finanсier написав:
У конкорда і необанка стали різні проценти по депозитах? Чи в нео ще не обновили?
Судя по всему разные, у Конкорда подняли ещё с середины декабря, у Нео - остались без изменений.
Ну значить поспостерігаємо покищо зі сторони за ціми скнарами, вірніше скнарками )))
Именно так, пока понаблюдаем - но в целом, глупость получается - в отделении ставки выше, чем в онлайне, "инновации"
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Додано: Чет 06 січ, 2022 23:18
Кто-то пробовал, тянучка чужими сервисами с НЕО-виртуалки, комис 0,5%?
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:33
Prospero написав:
Фокстрот и Леруа должны окешбечиться. С розеткой нужно проверять, т.к. они сперва блокируют сумму а потом присылают списание.
Смущает их пунктик в условиях по КБ:
5.1. Виключно за Операції покупки, проведені Картою в торгівельно-сервісній мережі (в тому числі за кордоном)
Слов про Интернет нет.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:51
ВIВ написав: Prospero написав:
Фокстрот и Леруа должны окешбечиться. С розеткой нужно проверять, т.к. они сперва блокируют сумму а потом присылают списание.
Смущает их пунктик в условиях по КБ:
5.1. Виключно за Операції покупки, проведені Картою в торгівельно-сервісній мережі (в тому числі за кордоном)
Слов про Интернет нет.
Поняття "торгівельно-сервісна мережа" включає в себе інет-магази.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:47
Не определюсь что использовать для 1% на "все" -НЕО или izi.
И там и там налили огромный КЛ.
Больше склоняюсь к последней, (вывод от 1 грн., "все" более широкое)
Что посоветуете?
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:54
ВIВ написав:
Не определюсь что использовать для 1% на "все" -НЕО или izi.
И там и там налили огромный КЛ.
Больше склоняюсь к последней, (вывод от 1 грн., "все" более широкое)
Что посоветуете?
БВР. 1% баллами которыми можно оплачивать в сильпо. Но 1% чистыми а не грязными. И список исключений по МСС гораздо меньше чем у изи и нео
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Flamingo
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:13
Flamingo написав:
БВР. 1% баллами которыми можно оплачивать в сильпо. Но 1% чистыми а не грязными. И список исключений по МСС гораздо меньше чем у изи и нео
Бобер заюзан по полной для категорий, ищу лучшего кандидата в номинации "1% на все".
А может это Пиреус 2% , но там КЛ нету..
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:17
ВIВ написав: Flamingo написав:
БВР. 1% баллами которыми можно оплачивать в сильпо. Но 1% чистыми а не грязными. И список исключений по МСС гораздо меньше чем у изи и нео
Бобер заюзан по полной для категорий, ищу лучшего кандидата в номинации "1% на все".
А может это Пиреус 2% , но там КЛ нету..
В смысле бобер заюзан по полной? Там разве есть месячный лимит кэшбека? Что мешает юзать категорийные кэшбеки и 1% на всё?
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Flamingo
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:04
Flamingo написав:
В смысле бобер заюзан по полной?
Безлим это не плохо, но я в основном в Фоззи тарюсь -то же Сильпо, только дешевле.
А в Сильпо собственно очень редко.
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