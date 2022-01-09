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банках (гарне і погане) / NEOBANK NEOBANK + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9101112 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку NEOBANK 2.5 5 2 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 50% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 2 Додано: Суб 08 січ, 2022 19:33 Re: NEOBANK ВIВ написав: Не определюсь что использовать для 1% на "все" -НЕО или izi. Не определюсь что использовать для 1% на "все" -НЕО или izi.

Якщо не ФОП і є офіційна зарплата, гляньте ще 2 кешбеки від Райфу, там буде 1,6% чистими.

А між НЕО і izi я би вибрав НЕО, так як по izi підвищений кешбек за свої, і якщо випаде потрібна категорія кешбеку, прийдеться гаситися швидше розрахункової дати. Якщо не ФОП і є офіційна зарплата, гляньте ще 2 кешбеки від Райфу, там буде 1,6% чистими.А між НЕО і izi я би вибрав НЕО, так як по izi підвищений кешбек за свої, і якщо випаде потрібна категорія кешбеку, прийдеться гаситися швидше розрахункової дати. Пансер Повідомлень: 208 З нами з: 22.09.20 Подякував: 43 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 17:51 euroua написав: Investor_K написав: А что с депозитами? А что с депозитами?

В гривне без досрочного расторжения, моментальное открытие в приложении. Сейчас 12 мес - 9.25%, 6 - 8.75, 3 - 8.25, 1 - 5. В USD на любой срок - 1.5, EUR - 1.25. Процент - можно на карту, можно добавлять к депо. В гривне без досрочного расторжения, моментальное открытие в приложении. Сейчас 12 мес - 9.25%, 6 - 8.75, 3 - 8.25, 1 - 5. В USD на любой срок - 1.5, EUR - 1.25. Процент - можно на карту, можно добавлять к депо.

В ноябре 2021 года открывал Неодепозит в долларах на три месяца. При открытии депозита вроде бы в условиях было указано, что он с пополнением. За прошедшее время несколько раз пополнял этот депозит.

Сегодня открывал Неодепозит в евро. Во время открытия в условиях депозита увидел, что пополнение запрещено, но одновременно указано, что сумма пополнения без ограничений.

Посмотрел текст заключенного договора о Неодепозите в долларах и с удивлением обнаружил, что его пополнение запрещено.

Это ошибка или действительно пополнение Неодепозитов запрещено, но тогда возникает вопрос, а как я его пополнял?

Итак, пополняются Неодепозиты или нет?

P.S. Кстати, Неодепозит в евро открыл и уже в тексте заключенного договора увидел, что он, все-таки, с пополнением! В ноябре 2021 года открывал Неодепозит вна три месяца. При открытии депозита вроде бы в условиях было указано, что он с пополнением. За прошедшее время несколько раз пополнял этот депозит.Сегодня открывал Неодепозит в. Во время открытия в условиях депозита увидел, что пополнение запрещено, но одновременно указано, что сумма пополнения без ограничений.Посмотрел текст заключенного договора о Неодепозите ви с удивлением обнаружил, что его пополнение запрещено.Это ошибка или действительно пополнение Неодепозитов запрещено, но тогда возникает вопрос, а как я его пополнял?Итак, пополняются Неодепозиты или нет?P.S. Кстати, Неодепозит воткрыл и уже в тексте заключенного договора увидел, что он, все-таки, с пополнением! Igneus Повідомлень: 1239 З нами з: 29.08.18 Подякував: 877 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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