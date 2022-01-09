RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
NEOBANK

NEOBANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:33

Re: NEOBANK

  ВIВ написав:Не определюсь что использовать для 1% на "все" -НЕО или izi.

Якщо не ФОП і є офіційна зарплата, гляньте ще 2 кешбеки від Райфу, там буде 1,6% чистими.
А між НЕО і izi я би вибрав НЕО, так як по izi підвищений кешбек за свої, і якщо випаде потрібна категорія кешбеку, прийдеться гаситися швидше розрахункової дати.
Пансер
 
Повідомлень: 208
З нами з: 22.09.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:51

  euroua написав:
  Investor_K написав:А что с депозитами?

В гривне без досрочного расторжения, моментальное открытие в приложении. Сейчас 12 мес - 9.25%, 6 - 8.75, 3 - 8.25, 1 - 5. В USD на любой срок - 1.5, EUR - 1.25. Процент - можно на карту, можно добавлять к депо.

В ноябре 2021 года открывал Неодепозит в долларах на три месяца. При открытии депозита вроде бы в условиях было указано, что он с пополнением. За прошедшее время несколько раз пополнял этот депозит.
Сегодня открывал Неодепозит в евро. Во время открытия в условиях депозита увидел, что пополнение запрещено, но одновременно указано, что сумма пополнения без ограничений.
Посмотрел текст заключенного договора о Неодепозите в долларах и с удивлением обнаружил, что его пополнение запрещено.
Это ошибка или действительно пополнение Неодепозитов запрещено, но тогда возникает вопрос, а как я его пополнял? :wink:
Итак, пополняются Неодепозиты или нет?
P.S. Кстати, Неодепозит в евро открыл и уже в тексте заключенного договора увидел, что он, все-таки, с пополнением! :)
Igneus
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 29.08.18
Подякував: 877 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, MASolomko, tarasum і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.