euroua написав: Investor_K написав:
А что с депозитами?
В гривне без досрочного расторжения, моментальное открытие в приложении. Сейчас 12 мес - 9.25%, 6 - 8.75, 3 - 8.25, 1 - 5. В USD на любой срок - 1.5, EUR - 1.25. Процент - можно на карту, можно добавлять к депо.
В ноябре 2021 года открывал Неодепозит в долларах
на три месяца. При открытии депозита вроде бы в условиях было указано, что он с пополнением. За прошедшее время несколько раз пополнял этот депозит.
Сегодня открывал Неодепозит в евро
. Во время открытия в условиях депозита увидел, что пополнение запрещено, но одновременно указано, что сумма пополнения без ограничений.
Посмотрел текст заключенного договора о Неодепозите в долларах
и с удивлением обнаружил, что его пополнение запрещено.
Это ошибка или действительно пополнение Неодепозитов запрещено, но тогда возникает вопрос, а как я его пополнял?
Итак, пополняются Неодепозиты или нет?
P.S. Кстати, Неодепозит в евро
открыл и уже в тексте заключенного договора увидел, что он, все-таки, с пополнением!