НЕО без пердупреждения обнулил все кредлимиты.
Теперь карта в "-"
До стабилизации ситуации говорят...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:52
Re: NEOBANK
НЕО без пердупреждения обнулил все кредлимиты.
Теперь карта в "-"
До стабилизации ситуации говорят...
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:01
Re: NEOBANK
Не только они.
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