Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:58

MASolomko

Утром тянул с ПУМБа чтоб загаситься, до сих пор в минусе.

На ГЛ говорят что с тумб Привата якобы заходит день в день, кто-то пробовал правда это?

Шо посоветуете?

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