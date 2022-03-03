НЕО без пердупреждения обнулил все кредлимиты.
Теперь карта в "-"
До стабилизации ситуации говорят...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:52
Re: NEOBANK
НЕО без пердупреждения обнулил все кредлимиты.
Теперь карта в "-"
До стабилизации ситуации говорят...
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:01
Re: NEOBANK
Не только они.
Додано: Чет 24 лют, 2022 19:22
Re: NEOBANK
Они хоть уведомление прислали, что кредитные средства недоступны для использования.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:58
MASolomko
Утром тянул с ПУМБа чтоб загаситься, до сих пор в минусе.
На ГЛ говорят что с тумб Привата якобы заходит день в день, кто-то пробовал правда это?
Шо посоветуете?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:09
Так Лушый ток на сл. день отобразит погашение полюбэ, а до 28го время ещё есть.
Я СЭПом гашу -- проводка текущим опердн.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:47
Re: NEOBANK
Сегодня что-то не то, Лумумба вернула деньгу в 18:30, сразу пихнул ее p2p на Моню, и уже с Мони СЭПом на НЕО - зашло ровно через час.
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
Додано: Чет 03 бер, 2022 10:53
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