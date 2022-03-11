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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:52

Re: NEOBANK

НЕО без пердупреждения обнулил все кредлимиты.
Теперь карта в "-"
До стабилизации ситуации говорят...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:01

Re: NEOBANK

Не только они.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 19:22

Re: NEOBANK

Они хоть уведомление прислали, что кредитные средства недоступны для использования.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:58

MASolomko
Утром тянул с ПУМБа чтоб загаситься, до сих пор в минусе.
На ГЛ говорят что с тумб Привата якобы заходит день в день, кто-то пробовал правда это?
Шо посоветуете?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:09

  ВIВ написав:MASolomko
Утром тянул с ПУМБа чтоб загаситься, до сих пор в минусе.
На ГЛ говорят что с тумб Привата якобы заходит день в день, кто-то пробовал правда это?
Шо посоветуете?

Так Лушый ток на сл. день отобразит погашение полюбэ, а до 28го время ещё есть.
Я СЭПом гашу -- проводка текущим опердн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:47

Re: NEOBANK

  Amethyst написав:Я СЭПом гашу -- проводка текущим опердн.

Сегодня что-то не то, Лумумба вернула деньгу в 18:30, сразу пихнул ее p2p на Моню, и уже с Мони СЭПом на НЕО - зашло ровно через час.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:51

Нео издох? Карта не работает. Поддержка лепечит про проблемы с VISA.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:53

  Hemi написав:Нео издох? Карта не работает. Поддержка лепечит про проблемы с VISA.

У них шоо, кардпроцессинг через мордер был заточен? :shock: :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:06

Только что пришло "Временно прекращено: с 05.03.2022 г. начисление процентов на остаток собственных средств и с 09.03.2022 г. начисление кэшбека по операциям в торгово-сервисной сети по картам розничного бизнеса «NEOCARD» и «LITECARD» и по картам VIP-бизнеса (INFINITE , WORLD ELITE и PLATINUM)."
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:13

  Amethyst написав:
  Hemi написав:Нео издох? Карта не работает. Поддержка лепечит про проблемы с VISA.

У них шоо, кардпроцессинг через мордер был заточен? :shock: :evil:

Neobank по-прежнему "отдыхает" и выдает сообщение:
"Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
Если даже и удается зайти, то простейшую операцию, например, выписку по карте, не отображает.
Igneus
 
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