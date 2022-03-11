НЕО без пердупреждения обнулил все кредлимиты.
Теперь карта в "-"
До стабилизации ситуации говорят...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 13:52
Re: NEOBANK
НЕО без пердупреждения обнулил все кредлимиты.
Теперь карта в "-"
До стабилизации ситуации говорят...
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:01
Re: NEOBANK
Не только они.
Додано: Чет 24 лют, 2022 19:22
Re: NEOBANK
Они хоть уведомление прислали, что кредитные средства недоступны для использования.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:58
MASolomko
Утром тянул с ПУМБа чтоб загаситься, до сих пор в минусе.
На ГЛ говорят что с тумб Привата якобы заходит день в день, кто-то пробовал правда это?
Шо посоветуете?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:09
Так Лушый ток на сл. день отобразит погашение полюбэ, а до 28го время ещё есть.
Я СЭПом гашу -- проводка текущим опердн.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:47
Re: NEOBANK
Додано: Чет 03 бер, 2022 10:53
Додано: Сер 09 бер, 2022 15:06
Только что пришло "Временно прекращено: с 05.03.2022 г. начисление процентов на остаток собственных средств и с 09.03.2022 г. начисление кэшбека по операциям в торгово-сервисной сети по картам розничного бизнеса «NEOCARD» и «LITECARD» и по картам VIP-бизнеса (INFINITE , WORLD ELITE и PLATINUM)."
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:13
Neobank по-прежнему "отдыхает" и выдает сообщение:
"Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
Если даже и удается зайти, то простейшую операцию, например, выписку по карте, не отображает.
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