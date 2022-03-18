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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:47

  Igneus написав:
  Amethyst написав:
  Hemi написав:Нео издох? Карта не работает. Поддержка лепечит про проблемы с VISA.

У них шоо, кардпроцессинг через мордер был заточен? :shock: :evil:

Neobank по-прежнему "отдыхает" и выдает сообщение:
"Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
Если даже и удается зайти, то простейшую операцию, например, выписку по карте, не отображает.

Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:17

  Igneus написав:Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".

Все давно работает. Был затык на полтора дня, дальше работает как часы. Хз, что там у вас сейчас...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:10

  Hemi написав:
  Igneus написав:Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".

Все давно работает. Был затык на полтора дня, дальше работает как часы. Хз, что там у вас сейчас...


5 мин назад. Пейпал платеж не проходит, поддержка не отвечает никак
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