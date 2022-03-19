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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:47
Igneus написав:
Neobank по-прежнему "отдыхает" и выдает сообщение:
"Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
Если даже и удается зайти, то простейшую операцию, например, выписку по карте, не отображает.
Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
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Igneus
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Додано: Сер 16 бер, 2022 11:17
Igneus написав:
Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
Все давно работает. Был затык на полтора дня, дальше работает как часы. Хз, что там у вас сейчас...
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Hemi
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:10
Hemi написав: Igneus написав:
Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
Все давно работает. Был затык на полтора дня, дальше работает как часы. Хз, что там у вас сейчас...
5 мин назад. Пейпал платеж не проходит, поддержка не отвечает никак
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:59
Банк все? Или ещё жив?
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ihorsic
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Додано: Суб 19 бер, 2022 06:47
ihorsic написав:
Банк все? Или ещё жив?
Нормально работает, пока...
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:42
А кто знает валюту с карты снять можно? Днепр.
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ihorsic
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