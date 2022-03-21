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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:47

  Igneus написав:
  Amethyst написав:
  Hemi написав:Нео издох? Карта не работает. Поддержка лепечит про проблемы с VISA.

У них шоо, кардпроцессинг через мордер был заточен? :shock: :evil:

Neobank по-прежнему "отдыхает" и выдает сообщение:
"Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
Если даже и удается зайти, то простейшую операцию, например, выписку по карте, не отображает.

Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:17

  Igneus написав:Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".

Все давно работает. Был затык на полтора дня, дальше работает как часы. Хз, что там у вас сейчас...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:10

  Hemi написав:
  Igneus написав:Банк! Уже достаточно прошло времени для того, чтобы "ответственному подразделению" решить проблему "Упс, щось пішло не так. Внутрішня помилка сервера".

Все давно работает. Был затык на полтора дня, дальше работает как часы. Хз, что там у вас сейчас...


5 мин назад. Пейпал платеж не проходит, поддержка не отвечает никак
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:59

Re: NEOBANK

Банк все? Или ещё жив?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 06:47

  ihorsic написав:Банк все? Или ещё жив?

Нормально работает, пока...
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:42

Re: NEOBANK

А кто знает валюту с карты снять можно? Днепр.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:19

  Hemi написав:
  ihorsic написав:Банк все? Или ещё жив?

Нормально работает, пока...

Днепропетровский Радабанк открыл на этой неделе одно из отделений в Киеве и, при этом, в других городах Украины оставалось работающим хотя бы одно отделение.
Хотелось бы увидеть это и по банку Конкорд, отделения которого, насколько я понял, не работают даже в Днепре, чтобы убедиться, что банк жив.

  ihorsic написав:А кто знает валюту с карты снять можно? Днепр.

Похоже, что нельзя, поскольку банк закрыл все отделения, в том числе, и в Днепре.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:49

Re: NEOBANK

Igneus написав:
  ihorsic написав:А кто знает валюту с карты снять можно? Днепр.

Похоже, что нельзя, поскольку банк закрыл все отделения, в том числе, и в Днепре.

По крайней мере в Одессе в среду отделение работало (хоть и по старому адресу, анонсированный переезд не состоялся, о чем горячка не была в курсе). Снял недоснятый до войны остаток с ванкарты, 200 дол, проблем не было.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:56

  ihorsic написав:Банк все? Или ещё жив?

Снимал депозит во Львовском отделении (обслуживался в Харькове), выдали без проблем.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:06

Hemi Добрий день! Так, дійсно, з початку військових дій у роботі додатку були короткострокові тимчасові технічні паузи, пов’язані з адаптацією роботи банку до нових умов і зовнішніх обставин. Однією з таких була тимчасова зупинка обслуговування всіх карток VISA через пошкодження обладнання, що забезпечує функціонування платіжної системи на території України. Наразі банк і додаток працюють у штатному режимі.
NEOBANK
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