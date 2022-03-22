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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 17:00
Валюту со счетов выдаёте???
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ihorsic
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Додано: Вів 22 бер, 2022 12:17
ihorsic написав:
Валюту со счетов выдаёте???
Выдают, сумму лучше заказать если больщая.
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