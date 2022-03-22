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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:00

Re: NEOBANK

Валюту со счетов выдаёте???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:17

Re: NEOBANK

  ihorsic написав:Валюту со счетов выдаёте???

Выдают, сумму лучше заказать если больщая.
ВIВ
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Повідомлень: 523
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:52

ВIВ Доброго дня! Кредитний ліміт був тимчасово недоступний, наразі кредитні кошти активовані в повному обсязі, банк працює в штатному режимі
NEOBANK
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:25

  Howl написав:Они хоть уведомление прислали, что кредитные средства недоступны для использования.

Доброго дня! Кредитний ліміт був тимчасово недоступний, наразі кредитні кошти активовані в повному обсязі, банк працює в штатному режимі
NEOBANK
Представник банку
 
Повідомлень: 7
З нами з: 16.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:45

Re: NEOBANK

  NEOBANK написав:банк працює в штатному режимі

Не працює жодне відділення банку в Києві.
Веб-версія NEOBANK працює некоректно (фактично не працює).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:54

  ihorsic написав:Валюту со счетов выдаёте???

Доброго дня. Наразі зняття коштів з валютних рахунків можливе, але в еквіваленті 100 000 грн згідно вимог НБУ.
NEOBANK
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 17:23

  Igneus написав:
  NEOBANK написав:банк працює в штатному режимі

Не працює жодне відділення банку в Києві.
Веб-версія NEOBANK працює некоректно (фактично не працює).

Діджитал банк NEOBANK, зокрема, додаток, працює в штатному режимі. Відділення ConcordBank працюють за спеціальним графіком, який оновлюється щодня з огляду на реальну ситуацію та безпеку для клієнтів у кожному окремому місті. Реальний режим роботи відділень оновлюється на сайті ConcordBank. Веб-версія NEOBANK також працює.
NEOBANK
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 17:24

  NEOBANK написав:
  ihorsic написав:Валюту со счетов выдаёте???

Доброго дня. Наразі зняття коштів з валютних рахунків можливе, але в еквіваленті 100 000 грн згідно вимог НБУ.

у еквіваленті 100 000 грн і в інвалюті
або
у еквіваленті 100 000 грн і в грн?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:01

  NEOBANK написав:Веб-версія NEOBANK також працює.

Якщо працює, то що це таке:
Зображення
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:14

Re: NEOBANK

и новых клиентов уже не принимают ?!

рефералку закрыли ?!
S i m
 
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