NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 17:00
Валюту со счетов выдаёте???
ihorsic
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Додано: Вів 22 бер, 2022 12:17
ihorsic написав:
Валюту со счетов выдаёте???
Выдают, сумму лучше заказать если больщая.
ВIВ
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Додано: Вів 22 бер, 2022 15:52
ВIВ Доброго дня! Кредитний ліміт був тимчасово недоступний, наразі кредитні кошти активовані в повному обсязі, банк працює в штатному режимі
NEOBANK
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Додано: Вів 22 бер, 2022 16:25
Howl написав:
Они хоть уведомление прислали, что кредитные средства недоступны для использования.
Доброго дня! Кредитний ліміт був тимчасово недоступний, наразі кредитні кошти активовані в повному обсязі, банк працює в штатному режимі
NEOBANK
Представник банку
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Додано: Вів 22 бер, 2022 16:45
NEOBANK написав:
банк працює в штатному режимі
Не працює жодне відділення банку в Києві.
Веб-версія NEOBANK працює некоректно (фактично не працює).
Igneus
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Додано: Вів 22 бер, 2022 16:54
ihorsic написав:
Валюту со счетов выдаёте???
Доброго дня. Наразі зняття коштів з валютних рахунків можливе, але в еквіваленті 100 000 грн згідно вимог НБУ.
NEOBANK
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Додано: Вів 22 бер, 2022 17:23
Igneus написав: NEOBANK написав:
банк працює в штатному режимі
Не працює жодне відділення банку в Києві.
Веб-версія NEOBANK працює некоректно (фактично не працює).
Діджитал банк NEOBANK, зокрема, додаток, працює в штатному режимі. Відділення ConcordBank працюють за спеціальним графіком, який оновлюється щодня з огляду на реальну ситуацію та безпеку для клієнтів у кожному окремому місті. Реальний режим роботи відділень оновлюється на сайті ConcordBank. Веб-версія NEOBANK також працює.
NEOBANK
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Додано: Вів 22 бер, 2022 17:24
NEOBANK написав: ihorsic написав:
Валюту со счетов выдаёте???
Доброго дня. Наразі зняття коштів з валютних рахунків можливе, але в еквіваленті 100 000 грн згідно вимог НБУ.
у еквіваленті 100 000 грн і в інвалюті
або
у еквіваленті 100 000 грн і в грн?
Amethyst
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Додано: Вів 22 бер, 2022 17:38
Amethyst написав: NEOBANK написав: ihorsic написав:
Валюту со счетов выдаёте???
Доброго дня. Наразі зняття коштів з валютних рахунків можливе, але в еквіваленті 100 000 грн згідно вимог НБУ.
у еквіваленті 100 000 грн і в інвалюті
або
у еквіваленті 100 000 грн і в грн?
Як в інвалюті, так і гривні
NEOBANK
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Додано: Вів 22 бер, 2022 18:01
NEOBANK написав:
Веб-версія NEOBANK також працює.
Якщо працює, то що це таке:
Igneus
Повідомлень: 1314
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