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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:14

Re: NEOBANK

и новых клиентов уже не принимают ?!

рефералку закрыли ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:36

  S i m написав:и новых клиентов уже не принимают ?!

рефералку закрыли ?!

Принимают.
Рефку кинул Вам в личку
ВIВ
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Повідомлень: 526
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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22.03.2022 19:36
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