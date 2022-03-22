и новых клиентов уже не принимают ?!
рефералку закрыли ?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:14
Re: NEOBANK
и новых клиентов уже не принимают ?!
рефералку закрыли ?!
Додано: Вів 22 бер, 2022 19:36
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