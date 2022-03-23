и новых клиентов уже не принимают ?!
рефералку закрыли ?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:14
Re: NEOBANK
и новых клиентов уже не принимают ?!
рефералку закрыли ?!
Додано: Вів 22 бер, 2022 19:36
Додано: Вів 22 бер, 2022 20:19
Додано: Сер 23 бер, 2022 09:54
Доброго дня! Реєстрацію нових клієнтів було тимчасово призупинено з початку військових дій на території України, оскільки були тимчасово недоступні потрібні для неї зовнішні сервіси. Наразі ми працюємо над відновленням процесу реєстрації - робимо усе можливе, щоб запустити його найближчим часом. Клієнти, які намагались зареєструватись, отримають відповідне вайбер-повідомлення з запрошенням пройти реєстрацію. Щодо реферальноі програми - ми вирішили на час війни спрямовувати ці кошти на допомогу ЗСУ. Сподіваємось, що наші клієнти підтримають нашу позицію
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:22
Банку супер респект. Выдали валюту без вопросов. Теперь вот думаю может часть и обратно занести....
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