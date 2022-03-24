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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:14

Re: NEOBANK

и новых клиентов уже не принимают ?!

рефералку закрыли ?!
S i m
 
Повідомлень: 71
З нами з: 31.01.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:36

  S i m написав:и новых клиентов уже не принимают ?!

рефералку закрыли ?!

Принимают.
Рефку кинул Вам в личку
ВIВ
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Повідомлень: 532
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:19

  ВIВ написав:
  S i m написав:и новых клиентов уже не принимают ?!

рефералку закрыли ?!

Принимают.
Рефку кинул Вам в личку


вот только при вводе номера вылетает ошибка, типа мы не смогли вас идентифицировать, обратитесь там куда-то...
S i m
 
Повідомлень: 71
З нами з: 31.01.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:54

  S i m написав:и новых клиентов уже не принимают ?!

рефералку закрыли ?!

Доброго дня! Реєстрацію нових клієнтів було тимчасово призупинено з початку військових дій на території України, оскільки були тимчасово недоступні потрібні для неї зовнішні сервіси. Наразі ми працюємо над відновленням процесу реєстрації - робимо усе можливе, щоб запустити його найближчим часом. Клієнти, які намагались зареєструватись, отримають відповідне вайбер-повідомлення з запрошенням пройти реєстрацію. Щодо реферальноі програми - ми вирішили на час війни спрямовувати ці кошти на допомогу ЗСУ. Сподіваємось, що наші клієнти підтримають нашу позицію
NEOBANK
Представник банку
 
Повідомлень: 9
З нами з: 16.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:22

Банку супер респект. Выдали валюту без вопросов. Теперь вот думаю может часть и обратно занести....
ihorsic
 
Повідомлень: 607
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:44

  ihorsic написав:Банку супер респект. Выдали валюту без вопросов. Теперь вот думаю может часть и обратно занести....

Яке місто,хіба еквівалент порушили в сто папірців на день?
sens
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Повідомлень: 12811
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 729 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:09

Какой лимит здесь на перевод через IBAN за один раз?
Vorlon
 
Повідомлень: 10063
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:11

Странная ситуация сейчас произошла. Звонит сотрудник Конкорда, мол Вы сейчас в Ха.,что планируете делать с деньгами. - А я уже снял в другом отделении. - А, понятно, всего доброго. И это в 20:44. :o
lloydbanksua
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Повідомлень: 914
З нами з: 22.04.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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