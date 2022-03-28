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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:14
и новых клиентов уже не принимают ?!
рефералку закрыли ?!
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S i m
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Додано: Вів 22 бер, 2022 19:36
S i m написав:
и новых клиентов уже не принимают ?!
рефералку закрыли ?!
Принимают.
Рефку кинул Вам в личку
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ВIВ
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Додано: Вів 22 бер, 2022 20:19
ВIВ написав: S i m написав:
и новых клиентов уже не принимают ?!
рефералку закрыли ?!
Принимают.
Рефку кинул Вам в личку
вот только при вводе номера вылетает ошибка, типа мы не смогли вас идентифицировать, обратитесь там куда-то...
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S i m
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Додано: Сер 23 бер, 2022 09:54
S i m написав:
и новых клиентов уже не принимают ?!
рефералку закрыли ?!
Доброго дня! Реєстрацію нових клієнтів було тимчасово призупинено з початку військових дій на території України, оскільки були тимчасово недоступні потрібні для неї зовнішні сервіси. Наразі ми працюємо над відновленням процесу реєстрації - робимо усе можливе, щоб запустити його найближчим часом. Клієнти, які намагались зареєструватись, отримають відповідне вайбер-повідомлення з запрошенням пройти реєстрацію. Щодо реферальноі програми - ми вирішили на час війни спрямовувати ці кошти на допомогу ЗСУ. Сподіваємось, що наші клієнти підтримають нашу позицію
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:22
Банку супер респект. Выдали валюту без вопросов. Теперь вот думаю может часть и обратно занести....
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ihorsic
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Додано: Чет 24 бер, 2022 06:44
ihorsic написав:
Банку супер респект. Выдали валюту без вопросов. Теперь вот думаю может часть и обратно занести....
Яке місто,хіба еквівалент порушили в сто папірців на день?
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sens
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:09
Какой лимит здесь на перевод через IBAN за один раз?
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Vorlon
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:47
lloydbanksua написав:
Странная ситуация сейчас произошла. Звонит сотрудник Конкорда, мол Вы сейчас в Ха.,что планируете делать с деньгами. - А я уже снял в другом отделении. - А, понятно, всего доброго. И это в 20:44.
На жаль, з коментаря не зовсім зрозумілий весь контекст ситуації, тому якщо потрібна будь-яка допомога чи зворотний зв'язок, рекомендуємо звернутися до служби підтримки
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:48
Vorlon написав:
Какой лимит здесь на перевод через IBAN за один раз?
Наразі обмежень немає
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