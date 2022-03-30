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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:02

Питання: по картці дохідна дебетова які умови кешбеку? Такі ж, як і по карткам neocard i litecard — 1% на все, — чи в додатку буде змога обирати категорії кешбеку? Мова не про воєнний стан, а взагалі, як то воно було б в звичайних умовах.

https://ref.neobank.one/Zti2V4sGs2mzZ6V58 - отримай картку та одразу +99 грн на свій рахунок за цим реферальнмм посиланням.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:20

Re: NEOBANK

  042013 написав:по картці дохідна дебетова які умови кешбеку?
По Доходной кешбека нет.

ps Реферальки у многих банков на военного положения не работают.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:14

  042013 написав:Питання: по картці дохідна дебетова які умови кешбеку? Такі ж, як і по карткам neocard i litecard — 1% на все, — чи в додатку буде змога обирати категорії кешбеку? Мова не про воєнний стан, а взагалі, як то воно було б в звичайних умовах.

https://ref.neobank.one/Zti2V4sGs2mzZ6V58 - отримай картку та одразу +99 грн на свій рахунок за цим реферальнмм посиланням.

По доходной кешбек отсутствует уже год, если не больше. До момента начала войны кешбек был только картам Neo - 1% на все (есть исключения, коммуналка,в частности), без возможности выбора категорий. Рефельная программа на текущий момент не работает.
lloydbanksua
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