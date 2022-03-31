Питання: по картці дохідна дебетова які умови кешбеку? Такі ж, як і по карткам neocard i litecard — 1% на все, — чи в додатку буде змога обирати категорії кешбеку? Мова не про воєнний стан, а взагалі, як то воно було б в звичайних умовах.
042013 написав:Питання: по картці дохідна дебетова які умови кешбеку? Такі ж, як і по карткам neocard i litecard — 1% на все, — чи в додатку буде змога обирати категорії кешбеку? Мова не про воєнний стан, а взагалі, як то воно було б в звичайних умовах.
По доходной кешбек отсутствует уже год, если не больше. До момента начала войны кешбек был только картам Neo - 1% на все (есть исключения, коммуналка,в частности), без возможности выбора категорий. Рефельная программа на текущий момент не работает.
042013 написав:Питання: по картці дохідна дебетова які умови кешбеку? Такі ж, як і по карткам neocard i litecard — 1% на все, — чи в додатку буде змога обирати категорії кешбеку? Мова не про воєнний стан, а взагалі, як то воно було б в звичайних умовах.
Так, для карток NEOCARD та LITECARD діє кешбек 1% на будь-які торгові операції, але його нарахування тимчасово призупинено. Про відновлення нарахування ми обов’язково повідомимо клієнтам окремо. Для карток ConcordBank кешбек не діє.