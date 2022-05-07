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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:02

Питання: по картці дохідна дебетова які умови кешбеку? Такі ж, як і по карткам neocard i litecard — 1% на все, — чи в додатку буде змога обирати категорії кешбеку? Мова не про воєнний стан, а взагалі, як то воно було б в звичайних умовах.

https://ref.neobank.one/Zti2V4sGs2mzZ6V58 - отримай картку та одразу +99 грн на свій рахунок за цим реферальнмм посиланням.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:20

Re: NEOBANK

  042013 написав:по картці дохідна дебетова які умови кешбеку?
По Доходной кешбека нет.

ps Реферальки у многих банков на военного положения не работают.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:14

  042013 написав:Питання: по картці дохідна дебетова які умови кешбеку? Такі ж, як і по карткам neocard i litecard — 1% на все, — чи в додатку буде змога обирати категорії кешбеку? Мова не про воєнний стан, а взагалі, як то воно було б в звичайних умовах.

https://ref.neobank.one/Zti2V4sGs2mzZ6V58 - отримай картку та одразу +99 грн на свій рахунок за цим реферальнмм посиланням.

По доходной кешбек отсутствует уже год, если не больше. До момента начала войны кешбек был только картам Neo - 1% на все (есть исключения, коммуналка,в частности), без возможности выбора категорий. Рефельная программа на текущий момент не работает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:36

Re: NEOBANK

  042013 написав:Питання: по картці дохідна дебетова які умови кешбеку? Такі ж, як і по карткам neocard i litecard — 1% на все, — чи в додатку буде змога обирати категорії кешбеку? Мова не про воєнний стан, а взагалі, як то воно було б в звичайних умовах.

https://ref.neobank.one/Zti2V4sGs2mzZ6V58 - отримай картку та одразу +99 грн на свій рахунок за цим реферальнмм посиланням.


Так, для карток NEOCARD та LITECARD діє кешбек 1% на будь-які торгові операції, але його нарахування тимчасово призупинено. Про відновлення нарахування ми обов’язково повідомимо клієнтам окремо. Для карток ConcordBank кешбек не діє.
NEOBANK
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:01

Re: NEOBANK

  NEOBANK написав:для карток NEOCARD та LITECARD діє кешбек 1% на будь-які торгові операції, але його нарахування тимчасово призупинено

Діє але призупинено = не діє?
ВIВ
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ВIВ

із тої ж опери - від'ємний ріст і інша шняга бадяга :)
greenozon
 
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ВIВ и мне скиньте рефералку
msie600
 
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  msie600 написав:ВIВ и мне скиньте рефералку


не работает рефералка...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:40

  wtf написав:
  Amethyst написав:Нашару по 10К на р2р и СЭП

ненашел такого у них в тарифах там вроде все платно...

https://all.neobank.one/doc/neocard.pdf
Amethyst
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