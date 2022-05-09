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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:14

  la9 написав:Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов

А 11К не попробовали?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:28

  Amethyst написав:
  la9 написав:Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов

А 11К не попробовали?

По п2п пробовал, позволяло, но с комиссом. С комиссом не наш метод. До лимита сэпа не дошел малость
la9
 
Повідомлень: 2234
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 05:40

  la9 написав:
  Amethyst написав:
  la9 написав:Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов

А 11К не попробовали?

По п2п пробовал, позволяло, но с комиссом. С комиссом не наш метод. До лимита сэпа не дошел малость

Да, 10+10. Но с нюансом. Если сначала заплатить коммуналку, то включает ее в лимиты СЭП. Может пофиксили этот момент, но пару месяцев назад ещё был
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:11

Re: NEOBANK

по реф ссылке есть смысл регистрироваться? будет бонус?
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:20

  wtf написав:по реф ссылке есть смысл регистрироваться? будет бонус?

К сожалению, нет
lloydbanksua
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Повідомлень: 1017
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