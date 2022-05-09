|
|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 20:14
la9 написав:
Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов
А 11К не попробовали?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 07 тра, 2022 20:28
Amethyst написав: la9 написав:
Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов
А 11К не попробовали?
По п2п пробовал, позволяло, но с комиссом. С комиссом не наш метод. До лимита сэпа не дошел малость
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 тра, 2022 05:40
la9 написав: Amethyst написав: la9 написав:
Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов
А 11К не попробовали?
По п2п пробовал, позволяло, но с комиссом. С комиссом не наш метод. До лимита сэпа не дошел малость
Да, 10+10. Но с нюансом. Если сначала заплатить коммуналку, то включает ее в лимиты СЭП. Может пофиксили этот момент, но пару месяцев назад ещё был
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 тра, 2022 11:11
по реф ссылке есть смысл регистрироваться? будет бонус?
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 тра, 2022 11:20
wtf написав:
по реф ссылке есть смысл регистрироваться? будет бонус?
К сожалению, нет
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|