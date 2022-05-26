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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 20:14
la9 написав:
Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов
А 11К не попробовали?
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Amethyst
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:28
Amethyst написав: la9 написав:
Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов
А 11К не попробовали?
По п2п пробовал, позволяло, но с комиссом. С комиссом не наш метод. До лимита сэпа не дошел малость
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la9
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Додано: Нед 08 тра, 2022 05:40
la9 написав: Amethyst написав: la9 написав:
Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов
А 11К не попробовали?
По п2п пробовал, позволяло, но с комиссом. С комиссом не наш метод. До лимита сэпа не дошел малость
Да, 10+10. Но с нюансом. Если сначала заплатить коммуналку, то включает ее в лимиты СЭП. Может пофиксили этот момент, но пару месяцев назад ещё был
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Hemi
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:11
по реф ссылке есть смысл регистрироваться? будет бонус?
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wtf
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:20
wtf написав:
по реф ссылке есть смысл регистрироваться? будет бонус?
К сожалению, нет
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lloydbanksua
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Додано: Чет 26 тра, 2022 12:47
А что Нео - это полная замена Иконы (icON25)?
Имею ввиду, что старые карты Конкорда уже можно выбрасывать? Или с них еще толк какой-то есть?
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tmp01
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Додано: Чет 26 тра, 2022 12:54
tmp01 написав:
уже можно выбрасывать?
если есть машина - оставьте до зимы (скребок для стекла)
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WallNutPen
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Додано: Чет 26 тра, 2022 12:58
tmp01 написав:
А что Нео - это полная замена Иконы (icON25)?
Имею ввиду, что старые карты Конкорда уже можно выбрасывать? Или с них еще толк какой-то есть?
NeoBank - полная замена iCon25. Карты Concord банка там отображаются, выкидывать их не нужно, их нужно закрывать, если не планируете пользоваться.
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Додано: Чет 26 тра, 2022 12:58
tmp01 написав:
А что Нео - это полная замена Иконы (icON25)?
Карты Конкорда успешно отображаются в системе NEOBANK, icON25 уже не развивается (оставлен как есть) и постепенно функционал его урезают.
От карт Конкорда не стоит отказываться, отделение банка в этом случае без авторизации видит и карты Конкорда и NEOBANK. Иначе пришлось бы проходит один квест с получением доступа )
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Howl
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