RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
NEOBANK

NEOBANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:14

  la9 написав:Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов

А 11К не попробовали?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2454
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:28

  Amethyst написав:
  la9 написав:Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов

А 11К не попробовали?

По п2п пробовал, позволяло, но с комиссом. С комиссом не наш метод. До лимита сэпа не дошел малость
la9
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 02.07.09
Подякував: 425 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 05:40

  la9 написав:
  Amethyst написав:
  la9 написав:Где-то с неделю назад выводил, по 10К с обоих каналов

А 11К не попробовали?

По п2п пробовал, позволяло, но с комиссом. С комиссом не наш метод. До лимита сэпа не дошел малость

Да, 10+10. Но с нюансом. Если сначала заплатить коммуналку, то включает ее в лимиты СЭП. Может пофиксили этот момент, но пару месяцев назад ещё был
Hemi
 
Повідомлень: 178
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:11

Re: NEOBANK

по реф ссылке есть смысл регистрироваться? будет бонус?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 459
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:20

  wtf написав:по реф ссылке есть смысл регистрироваться? будет бонус?

К сожалению, нет
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:47

А что Нео - это полная замена Иконы (icON25)?
Имею ввиду, что старые карты Конкорда уже можно выбрасывать? Или с них еще толк какой-то есть?
tmp01
 
Повідомлень: 962
З нами з: 14.03.12
Подякував: 127 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:54

Re: NEOBANK

  tmp01 написав:уже можно выбрасывать?
если есть машина - оставьте до зимы (скребок для стекла)
WallNutPen
 
Повідомлень: 413
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:58

  tmp01 написав:А что Нео - это полная замена Иконы (icON25)?
Имею ввиду, что старые карты Конкорда уже можно выбрасывать? Или с них еще толк какой-то есть?

NeoBank - полная замена iCon25. Карты Concord банка там отображаются, выкидывать их не нужно, их нужно закрывать, если не планируете пользоваться.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:58

Re: NEOBANK

  tmp01 написав:А что Нео - это полная замена Иконы (icON25)?
Карты Конкорда успешно отображаются в системе NEOBANK, icON25 уже не развивается (оставлен как есть) и постепенно функционал его урезают.
От карт Конкорда не стоит отказываться, отделение банка в этом случае без авторизации видит и карты Конкорда и NEOBANK. Иначе пришлось бы проходит один квест с получением доступа )
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4451
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 06:11

Кэшбек отключили по картам нео?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 28.01.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (181)
07.06.2022 07:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.