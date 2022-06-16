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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 06:26
andreyiskra написав:
Кэшбек отключили по картам нео?
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:05
andreyiskra написав:
Кэшбек отключили по картам нео?
Кешбек остался в пяти банках (пиреус, пумб, моно, акцент, еще в аккорде, но только для старых клиентов)
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:19
Bosstone написав: andreyiskra написав:
Кэшбек отключили по картам нео?
Кешбек остался в пяти банках (пиреус, пумб, моно, акцент, еще в аккорде, но только для старых клиентов)
Вроде еще в ветке Аваля писали что 2 кэшбека тоже работают. По крайней мере у зарплатников. И БВР за покупки в сильпо 1% докидывает (плюс у него еще есть небольшая партнерка)
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:18
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