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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 06:26

  andreyiskra написав:Кэшбек отключили по картам нео?

В первый месяц войны
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:05

  andreyiskra написав:Кэшбек отключили по картам нео?

Кешбек остался в пяти банках (пиреус, пумб, моно, акцент, еще в аккорде, но только для старых клиентов)
Bosstone
 
Повідомлень: 2119
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:19

  Bosstone написав:
  andreyiskra написав:Кэшбек отключили по картам нео?

Кешбек остался в пяти банках (пиреус, пумб, моно, акцент, еще в аккорде, но только для старых клиентов)

Вроде еще в ветке Аваля писали что 2 кэшбека тоже работают. По крайней мере у зарплатников. И БВР за покупки в сильпо 1% докидывает (плюс у него еще есть небольшая партнерка)
WallNutPen
 
Повідомлень: 472
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Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:18

Re: NEOBANK

Как сейчас без комиссии пополнить онлайн Конкорд Виртуальную в гривне?
reef
 
Повідомлень: 2733
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:10

Bosstone В Креді Агріколь ще МК Більше відновили, 0,5%
hv
 
Повідомлень: 198
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:02

Re: NEOBANK

reef, либо входящим Р2Р, либо оформить NEOCARD, её пополнить и см неё на карты Конкорда.
Howl
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Повідомлень: 4462
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:14

  Howl написав:reef, либо входящим Р2Р, либо оформить NEOCARD, её пополнить и см неё на карты Конкорда.

Если NEOCARD физически, то я не в Украине.
Мне по факту надо на Доходную.
reef
 
Повідомлень: 2733
З нами з: 28.08.07
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:25

Re: NEOBANK

reef, NEOCARD можно получить и виртуальную. Данное предложение будет в момент оформления карты в приложении.
Howl
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Повідомлень: 4462
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
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