|
|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 06:26
andreyiskra написав:
Кэшбек отключили по картам нео?
В первый месяц войны
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:05
andreyiskra написав:
Кэшбек отключили по картам нео?
Кешбек остался в пяти банках (пиреус, пумб, моно, акцент, еще в аккорде, но только для старых клиентов)
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2119
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:19
Bosstone написав: andreyiskra написав:
Кэшбек отключили по картам нео?
Кешбек остался в пяти банках (пиреус, пумб, моно, акцент, еще в аккорде, но только для старых клиентов)
Вроде еще в ветке Аваля писали что 2 кэшбека тоже работают. По крайней мере у зарплатников. И БВР за покупки в сильпо 1% докидывает (плюс у него еще есть небольшая партнерка)
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 чер, 2022 21:18
Как сейчас без комиссии пополнить онлайн Конкорд Виртуальную в гривне?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:10
Bosstone В Креді Агріколь ще МК Більше відновили, 0,5%
-
hv
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 10.08.09
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:02
reef, либо входящим Р2Р, либо оформить NEOCARD, её пополнить и см неё на карты Конкорда.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:14
Howl написав:
reef, либо входящим Р2Р, либо оформить NEOCARD, её пополнить и см неё на карты Конкорда.
Если NEOCARD физически, то я не в Украине.
Мне по факту надо на Доходную.
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:25
reef, NEOCARD можно получить и виртуальную. Данное предложение будет в момент оформления карты в приложении.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|