В первый месяц войны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 06:26
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:05
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:19
Вроде еще в ветке Аваля писали что 2 кэшбека тоже работают. По крайней мере у зарплатников. И БВР за покупки в сильпо 1% докидывает (плюс у него еще есть небольшая партнерка)
Додано: Чет 16 чер, 2022 21:18
Re: NEOBANK
Как сейчас без комиссии пополнить онлайн Конкорд Виртуальную в гривне?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:02
Re: NEOBANK
reef, либо входящим Р2Р, либо оформить NEOCARD, её пополнить и см неё на карты Конкорда.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:14
Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:25
Re: NEOBANK
reef, NEOCARD можно получить и виртуальную. Данное предложение будет в момент оформления карты в приложении.
Додано: Нед 19 чер, 2022 19:44
Re: NEOBANK
пользовался пару месяцев пока не словил блок
больше деталей
в целом оборота было около 10к. ничего подозрительного, тем более криминального, и тут банк закрывает карту и пугает полицией. как выяснилось на минфине ранее уже был аналогичный отзыв. пока что составил жалобу в нбу, заявление в полицию в процессе
Додано: Вів 05 лип, 2022 14:18
Re: NEOBANK
С Нео можно ли отправить грн. на карту зарубежного банка?
У меня операция создается, но потом завершается ошибкой ((
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