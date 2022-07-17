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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 16:17
tmp01 написав:
С Нео можно ли отправить грн. на карту зарубежного банка?
Нельзя.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:06
1.Фізичну картку Нова Пошта доставляє безкоштовно?
2.Фізичні чи цифрові картки у гривні рівноцінні у використанні?
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novichok
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:41
novichok написав:
1.Фізичну картку Нова Пошта доставляє безкоштовно?
2.Фізичні чи цифрові картки у гривні рівноцінні у використанні?
мне цифровой платины хватает,для банкоматов и покупок с кешбеком есть карты других банков
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Мизантрóп
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Додано: Нед 17 лип, 2022 18:01
Доброго воскресного вечера!
В связи с безвременной кончиной "тропинки на ПУМБ"... вот, пришлось зайти на огонек.
Клиентом "Конкорда" был, даже Neobank когда-то устанавливал, но снес (т.к. не пользовался очень давно).
Подскажите, плиз, какую карту нужно виртуально открыть, чтобы можно было из Привата выбегать? Конечно, 20к (как я понял, 10 по P2P и 10 по СЭП) - это маловато будет, но хоть что-то...
Спасибо заранее за ответ.
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Искатель
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Додано: Нед 17 лип, 2022 19:30
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Мизантрóп
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:07
Искатель написав:
Конечно, 20к (как я понял, 10 по P2P и 10 по СЭП) - это маловато будет, но хоть что-то...
Спасибо заранее за ответ.
Ещё +10К на банкоматы
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mikos
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:28
novichok написав:
1.Фізичну картку Нова Пошта доставляє безкоштовно?
До войны было точно бесплатно. Если заказать сначала цифру, а потом перевыпустить на пластик, то это было платно точно.
novichok написав:
2.Фізичні чи цифрові картки у гривні рівноцінні у використанні?
Одинаковые.
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Howl
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:54
Сейчас пластик (свежеоформленный) присылают бесплатно НП.
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mikos
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