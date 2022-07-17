RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
NEOBANK

NEOBANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:17

Re: NEOBANK

  tmp01 написав:С Нео можно ли отправить грн. на карту зарубежного банка?

Нельзя.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:06

1.Фізичну картку Нова Пошта доставляє безкоштовно?
2.Фізичні чи цифрові картки у гривні рівноцінні у використанні?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:41

  novichok написав:1.Фізичну картку Нова Пошта доставляє безкоштовно?
2.Фізичні чи цифрові картки у гривні рівноцінні у використанні?

мне цифровой платины хватает,для банкоматов и покупок с кешбеком есть карты других банков
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6808
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 18:01

Доброго воскресного вечера!
В связи с безвременной кончиной "тропинки на ПУМБ"... вот, пришлось зайти на огонек.
Клиентом "Конкорда" был, даже Neobank когда-то устанавливал, но снес (т.к. не пользовался очень давно).
Подскажите, плиз, какую карту нужно виртуально открыть, чтобы можно было из Привата выбегать? Конечно, 20к (как я понял, 10 по P2P и 10 по СЭП) - это маловато будет, но хоть что-то...
Спасибо заранее за ответ.
Искатель
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 22.02.16
Подякував: 843 раз.
Подякували: 4635 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:30

Искатель https://all.neobank.one/doc/neocard-tariffs.pdf
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6808
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:07

  Искатель написав:Конечно, 20к (как я понял, 10 по P2P и 10 по СЭП) - это маловато будет, но хоть что-то...
Спасибо заранее за ответ.

Ещё +10К на банкоматы ;)
mikos
 
Повідомлень: 196
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:28

Re: NEOBANK

  novichok написав:1.Фізичну картку Нова Пошта доставляє безкоштовно?
До войны было точно бесплатно. Если заказать сначала цифру, а потом перевыпустить на пластик, то это было платно точно.

  novichok написав:2.Фізичні чи цифрові картки у гривні рівноцінні у використанні?
Одинаковые.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4545
З нами з: 08.03.18
Подякував: 488 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:54

Re: NEOBANK

Сейчас пластик (свежеоформленный) присылают бесплатно НП.
mikos
 
Повідомлень: 196
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, vika_barabash і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (198)
17.07.2022 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.