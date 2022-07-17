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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:04
Искатель написав:
Если уже клиент "Конкорда", надо по-новой региться в Neobank или нет?
И сразу второй вопрос: я правильно понял, открывается виртуальная VISA Platinum, да?
И сразу третий вопрос: а как найти тропинку из Привата на нее?
Чтобы "два раза в магазин не бегать", как говорится.
Спасибо большое.
Не надо.
Да.
Набрать в платежах в строке поиска "конкорд" дальше по наитию
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