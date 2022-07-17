RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
NEOBANK

NEOBANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:04

  Искатель написав:Если уже клиент "Конкорда", надо по-новой региться в Neobank или нет?
И сразу второй вопрос: я правильно понял, открывается виртуальная VISA Platinum, да?

И сразу третий вопрос: а как найти тропинку из Привата на нее? :)
Чтобы "два раза в магазин не бегать", как говорится.
Спасибо большое.

Не надо.
Да.
Набрать в платежах в строке поиска "конкорд" дальше по наитию
WallNutPen
 
Повідомлень: 618
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen, wolt450, Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (201)
17.07.2022 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.