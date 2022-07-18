|
|
|
NEOBANK
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:04
Искатель написав:
Если уже клиент "Конкорда", надо по-новой региться в Neobank или нет?
И сразу второй вопрос: я правильно понял, открывается виртуальная VISA Platinum, да?
И сразу третий вопрос: а как найти тропинку из Привата на нее?
Чтобы "два раза в магазин не бегать", как говорится.
Спасибо большое.
Не надо.
Да.
Набрать в платежах в строке поиска "конкорд" дальше по наитию
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 619
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 06:33
Установил Neobank, зашел (пустило, помнят еще!).
Смотрю, какая-то "виртуальная UAH" VISA у меня болтается... как понять, это та,что нужно, или надо другую открывать?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5504
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 4635 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Пон 18 лип, 2022 07:07
Искатель написав:
Установил Neobank, зашел (пустило, помнят еще!).
Смотрю, какая-то "виртуальная UAH" VISA у меня болтается... как понять, это та,что нужно, или надо другую открывать?
Надо открывать другую. Это скорее всего старая виртуалка коня, которую вы открыли скорее всего раньше для валютообмена, дорожки или для чего-то еще. Вам нужен именно необанк платинум виза. Там когда ее выберете будет дальше выбор - заказать физический пластик на отделение новой почты или же заказать виртуалку. В принципе если вы нал не снимаете - вам без разницы, но как на мой взгляд пластик дает чуть больше возможностей обладателю для выхода
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 619
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 07:15
Искатель написав:
как понять, это та,что нужно, или надо другую открывать?
сделать тестовый платеж на эту карту на 10коп.кредитной универсалкой и подождать полчаса
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6810
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1351 раз.
- Подякували: 1359 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 07:18
valya написав:
Нажаль в Дії "не достатньо документів" - ну немє ід або заграна!
Інших варіантів немає?
тогда топать
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6810
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1351 раз.
- Подякували: 1359 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|