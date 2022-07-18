Додано: Пон 18 лип, 2022 09:12

Искатель написав: Тогда еще вопрос: пока я не получу ее, пользоваться не смогу, да? Ну т.е. она у меня не будет отображаться в приложении, чтобы я мог безналом через нее гонять? Тогда еще вопрос: пока я не получу ее, пользоваться не смогу, да? Ну т.е. она у меня не будет отображаться в приложении, чтобы я мог безналом через нее гонять?

Это не Алла. Карта пока вы ее не получите будет отображаться в приложении с единственной функцией "активировать". Номер, срок действия и свв вам при этом не покажут. Но мне кажется лучше пару дней подождать и получить карту с полным функционалом на будущее. Можно конечно сразу заказать виртуалку а потом заказать ее в пластике, но по слухам в этом случае вам придется заплатить за доставку карты на новой почте. В случае если вы сразу заказываете пластик с доставкой - это для вас бесплатно. Так что смотрите что для вас выгоднее