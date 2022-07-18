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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:55

  WallNutPen написав:а потом заказать ее в пластике

Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...
Vorlon
 
Повідомлень: 10280
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:31

А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?
Искатель
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 22.02.16
Подякував: 847 раз.
Подякували: 4635 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:35

  Искатель написав:А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?

Не дадуть кредитний ліміт,не переживайте. В Убкі теж не подають інформацію
tarasum
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Повідомлень: 621
З нами з: 16.10.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:57

  Vorlon написав:
  WallNutPen написав:а потом заказать ее в пластике

Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...

Не знаю. Я писал что говорят что если с виртуалки сделать пластик до доставка будет платной. Полагаю вам стоит обратиться в поддержку - думаю если есть способ превратить виртуалку в пластик то они наверняка должны знать как.
WallNutPen
 
Повідомлень: 623
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:10

Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?
Искатель
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 22.02.16
Подякував: 847 раз.
Подякували: 4635 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:14

  Искатель написав:Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?

Тут Зображення
WallNutPen
 
Повідомлень: 623
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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