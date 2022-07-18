NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:55
WallNutPen написав:
а потом заказать ее в пластике
Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...
Vorlon
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:31
А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?
Искатель
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:35
Искатель написав:
А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?
Не дадуть кредитний ліміт,не переживайте. В Убкі теж не подають інформацію
tarasum
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:57
Vorlon написав: WallNutPen написав:
а потом заказать ее в пластике
Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...
Не знаю. Я писал что говорят что если с виртуалки сделать пластик до доставка будет платной. Полагаю вам стоит обратиться в поддержку - думаю если есть способ превратить виртуалку в пластик то они наверняка должны знать как.
WallNutPen
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:10
Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?
Искатель
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:14
Искатель написав:
Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?
Тут
WallNutPen
Повідомлень: 623
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 172 раз.
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