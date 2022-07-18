NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:55
WallNutPen написав:
а потом заказать ее в пластике
Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...
Vorlon
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:31
А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?
Искатель
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:35
Искатель написав:
А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?
Не дадуть кредитний ліміт,не переживайте. В Убкі теж не подають інформацію
tarasum
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:57
Vorlon написав: WallNutPen написав:
а потом заказать ее в пластике
Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...
Не знаю. Я писал что говорят что если с виртуалки сделать пластик до доставка будет платной. Полагаю вам стоит обратиться в поддержку - думаю если есть способ превратить виртуалку в пластик то они наверняка должны знать как.
WallNutPen
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:10
Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?
Искатель
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:14
Искатель написав:
Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?
Тут
WallNutPen
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Додано: Пон 18 лип, 2022 21:31
Искатель написав:
Она что, кредитная, что ли?
Кредитно-дебетовая, как у Аллы карта Caméléon.
Howl
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Додано: Пон 18 лип, 2022 21:49
Десь на форумі дивився відео. Я вірно зрозумів, що с карти можна СЕПити на 10т.+ до цього переказувати по ІБАН 10т.+ 10т.зняти в банкоматі?
novichok
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Додано: Пон 18 лип, 2022 22:02
novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц: — 10к грн снимать в банкоматах по Украине; — 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN; — 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
Howl
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