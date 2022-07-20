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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223>

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NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:55

  WallNutPen написав:а потом заказать ее в пластике

Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:31

А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:35

  Искатель написав:А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?

Не дадуть кредитний ліміт,не переживайте. В Убкі теж не подають інформацію
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:57

  Vorlon написав:
  WallNutPen написав:а потом заказать ее в пластике

Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...

Не знаю. Я писал что говорят что если с виртуалки сделать пластик до доставка будет платной. Полагаю вам стоит обратиться в поддержку - думаю если есть способ превратить виртуалку в пластик то они наверняка должны знать как.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:10

Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:14

  Искатель написав:Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?

Тут Зображення
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 21:31

Re: NEOBANK

  Искатель написав:Она что, кредитная, что ли?
Кредитно-дебетовая, как у Аллы карта Caméléon.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 21:49

Десь на форумі дивився відео. Я вірно зрозумів, що с карти можна СЕПити на 10т.+ до цього переказувати по ІБАН 10т.+ 10т.зняти в банкоматі?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 22:02

Re: NEOBANK

novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц:
— 10к грн снимать в банкоматах по Украине;
— 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN;
— 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:20

Re: NEOBANK

Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?
allaliu
 
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