Каким образом? В начале войны сделал виртуалку (тогда физические карты не были доступны) и не вижу в приложении возможности сделать пластик...
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:55
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:31
А зачем при заказе "Neobank VISA Platinum" предлагается подписать "Паспорт споживчого кредиту"?
Она что, кредитная, что ли?
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:35
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:57
Не знаю. Я писал что говорят что если с виртуалки сделать пластик до доставка будет платной. Полагаю вам стоит обратиться в поддержку - думаю если есть способ превратить виртуалку в пластик то они наверняка должны знать как.
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:10
Перечитал тарифы, но не нашел упоминания, где СЭПом 10000 - без комиссии.
Можете ткнуть носом в конкретный пункт?
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:14
Додано: Пон 18 лип, 2022 21:31
Re: NEOBANK
Додано: Пон 18 лип, 2022 21:49
Десь на форумі дивився відео. Я вірно зрозумів, що с карти можна СЕПити на 10т.+ до цього переказувати по ІБАН 10т.+ 10т.зняти в банкоматі?
Додано: Пон 18 лип, 2022 22:02
Re: NEOBANK
novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц:
— 10к грн снимать в банкоматах по Украине;
— 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN;
— 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
Додано: Сер 20 лип, 2022 08:20
Re: NEOBANK
Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?
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