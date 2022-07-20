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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:10
allaliu написав:
Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?
да. р2р пол часа и снова р2р
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