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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:10

  allaliu написав:Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?

да. р2р пол часа и снова р2р
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:40

  allaliu написав:Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?

Вы про дорожку от #зеленалайно? Так там ведь не р2р (а расчеты через межбанковские корсчета типа лоро-ностро) поэтому проводки будут тем же днём что и платеж
WallNutPen
 
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  #<1 ... 20212223
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