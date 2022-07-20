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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:10
allaliu написав:
Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?
да. р2р пол часа и снова р2р
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:40
allaliu написав:
Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?
Вы про дорожку от #зеленалайно? Так там ведь не р2р (а расчеты через межбанковские корсчета типа лоро-ностро) поэтому проводки будут тем же днём что и платеж
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Додано: Сер 20 лип, 2022 21:12
Howl написав:
novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц:
— 10к грн снимать в банкоматах по Украине;
— 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN;
— 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
уточню, про всяк випадок, місячний ліміт з 1 по 30/31?
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Додано: Сер 20 лип, 2022 22:28
novichok написав: Howl написав:
novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц:
— 10к грн снимать в банкоматах по Украине;
— 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN;
— 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
уточню, про всяк випадок, місячний ліміт з 1 по 30/31?
Yes
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