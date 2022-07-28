Howl написав:novichok, читайте внимательно тарифы карты. С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц: — 10к грн снимать в банкоматах по Украине; — 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN; — 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
уточню, про всяк випадок, місячний ліміт з 1 по 30/31?
Howl написав:novichok, читайте внимательно тарифы карты. С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц: — 10к грн снимать в банкоматах по Украине; — 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN; — 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
уточню, про всяк випадок, місячний ліміт з 1 по 30/31?