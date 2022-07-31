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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:10

  allaliu написав:Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?

да. р2р пол часа и снова р2р
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:40

  allaliu написав:Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?

Вы про дорожку от #зеленалайно? Так там ведь не р2р (а расчеты через межбанковские корсчета типа лоро-ностро) поэтому проводки будут тем же днём что и платеж
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:12

  Howl написав:novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц:
— 10к грн снимать в банкоматах по Украине;
— 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN;
— 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).

уточню, про всяк випадок, місячний ліміт з 1 по 30/31?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:28

  novichok написав:
  Howl написав:novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц:
— 10к грн снимать в банкоматах по Украине;
— 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN;
— 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).

уточню, про всяк випадок, місячний ліміт з 1 по 30/31?

Yes
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:27

а NEOBANK Platinum - открывают в отделении?
если заказывать через Нов. Почту - то Нов. почте передадут финансовый телефон?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 04:15

Re: NEOBANK

  uaprofi написав:если заказывать через Нов. Почту - то Нов. почте передадут финансовый телефон?
Да.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:55

Re: NEOBANK

Команда NEOBANK проводить анонімне опитування щодо сплати комунальних послуг і використання шаблонів.

docs.google.com/forms
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:10

  Howl написав:Команда NEOBANK проводить анонімне опитування щодо сплати комунальних послуг і використання шаблонів.

docs.google.com/forms

Відправляю, з надією :!:
valya
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:47

Re: NEOBANK

С 1-го августа открытие виртуальной (цифровой) карты NEOCARD типа Visa Platinum можно только ФОП, остальным выпуск world debit mastercard.

По картам LITECARD: Visa Platinum не будет оформляться, только world debit mastercard.

https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:57

  Howl написав:С 1-го августа открытие виртуальной (цифровой) карты NEOCARD типа Visa Platinum можно только ФОП, остальным выпуск world debit mastercard.

По картам LITECARD: Visa Platinum не будет оформляться, только world debit mastercard.

https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi


спасибо за инфу!
успел)))
uaprofi
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