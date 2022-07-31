NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 09:10
allaliu написав:
Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?
да. р2р пол часа и снова р2р
Мизантрóп
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:40
allaliu написав:
Как тут с проводками обстоят дела? Тратить, после пополнения, можно сразу?
Вы про дорожку от #зеленалайно? Так там ведь не р2р (а расчеты через межбанковские корсчета типа лоро-ностро) поэтому проводки будут тем же днём что и платеж
WallNutPen
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Додано: Сер 20 лип, 2022 21:12
Howl написав:
novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц:
— 10к грн снимать в банкоматах по Украине;
— 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN;
— 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
уточню, про всяк випадок, місячний ліміт з 1 по 30/31?
novichok
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Додано: Сер 20 лип, 2022 22:28
novichok написав: Howl написав:
novichok, читайте внимательно тарифы карты.
С карты NEOBANK Platinum можно бесплатно в месяц:
— 10к грн снимать в банкоматах по Украине;
— 10к грн переводить на другие украинские счёта IBAN;
— 10к грн переводить на другие украинские карты (именно толкать из NEOBANK).
уточню, про всяк випадок, місячний ліміт з 1 по 30/31?
Yes
Hemi
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:27
а NEOBANK Platinum - открывают в отделении?
если заказывать через Нов. Почту - то Нов. почте передадут финансовый телефон?
uaprofi
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 04:15
uaprofi написав:
если заказывать через Нов. Почту - то Нов. почте передадут финансовый телефон?
Да.
Howl
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:55
Команда NEOBANK проводить анонімне опитування щодо сплати комунальних послуг і використання шаблонів.
docs.google.com/forms
Howl
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Додано: Нед 31 лип, 2022 14:47
С 1-го августа открытие виртуальной (цифровой) карты NEOCARD типа Visa Platinum можно только ФОП, остальным выпуск world debit mastercard.
По картам LITECARD: Visa Platinum не будет оформляться, только world debit mastercard.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
Howl
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Додано: Нед 31 лип, 2022 17:57
Howl написав:
С 1-го августа открытие виртуальной (цифровой) карты NEOCARD типа Visa Platinum можно только ФОП, остальным выпуск world debit mastercard.
По картам LITECARD: Visa Platinum не будет оформляться, только world debit mastercard.
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
спасибо за инфу!
успел)))
uaprofi
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