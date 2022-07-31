alibob написав:
До 1 августа успеть получить виртуалку или можно заказать пластик на НП? Активация карты до/после полуночи в случае с пластиком имеет смысл? Или с заказом пластика сразу я пролечу уже с платиной и дадут только дебит?
Моя знакомая, у которой были карты соседок, но не было нео, по моему настоятельному совету около часа назад заказала выпуск нео платинум Виза с доставкой по НП. По ее заверению ей пришло что выпуск состоялся, надо ждать уведомления нп о доставке, а в приложении светится возможность активировать именно нео виза платинум (естественно после ее получения). Никаких других реквизитов карты кроме кнопки "активировать" в app больше нет. Дуиаю вам стоит поторопиться и заказать выпуск карты. Уверен - все получится правильно. Дерзайте!