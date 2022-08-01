Додано: Нед 31 лип, 2022 22:58

[quote="5467225:alibob"] Спасибо, заказал платину с доставкой. А то, что активация пройдет уже после 1 августа ведь на поменяет визу платину на МС дебит, ведь так? Её же вышлют визу заказанную?[/quote]



На 99.9% уверен что все будет так как вы написали и в итоге и моя знакомая и вы будете с нео платина виза. Поскольку заявка была создана в период предложения которое действовало до 1.08.2022. но в любом случае вы ничего не теряете даже если что-то пойдет не так. Но как мне сказала знакомая в app нео у нее светится сейчас именно нео платинум Виза и кнопка активировать. Сложно представить что должно случиться чтобы там по итогу оказалось МС