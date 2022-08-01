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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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NEOBANK 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:11

Re: NEOBANK

До 1 августа успеть получить виртуалку или можно заказать пластик на НП? Активация карты до/после полуночи в случае с пластиком имеет смысл? Или с заказом пластика сразу я пролечу уже с платиной и дадут только дебит?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:31

  alibob написав:До 1 августа успеть получить виртуалку или можно заказать пластик на НП? Активация карты до/после полуночи в случае с пластиком имеет смысл? Или с заказом пластика сразу я пролечу уже с платиной и дадут только дебит?

Моя знакомая, у которой были карты соседок, но не было нео, по моему настоятельному совету около часа назад заказала выпуск нео платинум Виза с доставкой по НП. По ее заверению ей пришло что выпуск состоялся, надо ждать уведомления нп о доставке, а в приложении светится возможность активировать именно нео виза платинум (естественно после ее получения). Никаких других реквизитов карты кроме кнопки "активировать" в app больше нет. Дуиаю вам стоит поторопиться и заказать выпуск карты. Уверен - все получится правильно. Дерзайте!
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:36

Спасибо, заказал платину с доставкой. А то, что активация пройдет уже после 1 августа ведь на поменяет визу платину на МС дебит, ведь так? Её же вышлют визу заказанную?
alibob
 
Повідомлень: 271
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:58

[quote="5467225:alibob"] Спасибо, заказал платину с доставкой. А то, что активация пройдет уже после 1 августа ведь на поменяет визу платину на МС дебит, ведь так? Её же вышлют визу заказанную?[/quote]

На 99.9% уверен что все будет так как вы написали и в итоге и моя знакомая и вы будете с нео платина виза. Поскольку заявка была создана в период предложения которое действовало до 1.08.2022. но в любом случае вы ничего не теряете даже если что-то пойдет не так. Но как мне сказала знакомая в app нео у нее светится сейчас именно нео платинум Виза и кнопка активировать. Сложно представить что должно случиться чтобы там по итогу оказалось МС
WallNutPen
 
Повідомлень: 758
З нами з: 08.06.20
Подякував: 19 раз.
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